Смертность в Украине выросла почти на 50%

 
Ексклюзивы
1/5
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 522
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 756
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1143
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 567
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 666
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1143
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 945
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 2178
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 945
Фото
Все фото
18
5
11
10
6
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Готовы выполнять самые сложные задачи: юные нацгвардейцы получили офицерские погоны
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
В Чернобыльской зоне заметили пернатое &quot;привидение&quot; с &quot;рубиновым&quot; глазом
В Чернобыльской зоне заметили пернатое "привидение" с "рубиновым" глазом
Видео
Все видео
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
"Русская" блогерша из-под Киева матом высказалась об украинском языке
Показали украинский беспилотник-стелс
Показали украинский беспилотник-стелс
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 513
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 486
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1143
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 666
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3312
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 360
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 16:17

Смертность в Украине выросла почти на 50%

  Комментировать

Смертность населения в апреле превысила прошлогодний уровень на 48,5%.

В этом году в апреле умерли 68 621 человек, а в этом же месяце 2020 года - 46 223 человека. Данные о демографической ситуации в Украине за январь-апрель 2021 года сообщает Госстат.

"Всего с начала года в стране умерли 242 671 человек. Это на 24,3%, то есть на 47 384 смерти больше, чем за январь-апрель 2020 года, когда умерли 195 287 человек", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года в Украине родились 89 025 человек, в прошлом году - 92 339. Миграционный прирост составил 7907 человек. А в прошлом году он составлял 6755 человек.

Автор: Госстат
 

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 мая 2021 года составляла 41 442 615 человек. С начала 2021 года население страны сократилось на 145 739 человек.

Автор: Госстат
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определили факторы, повышающие риск повторного Covid-заражения

В 2020 году в Украине умерли 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерли 581 114 человек. Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человека. В 2020 году также от Covid-19 умерли 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

За последние сутки в Украине обнаружили 967 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 228 192 украинца. Умерли 51 952 пациента, из них 50 – за последние сутки. Выздоровели 2 147 972 человека, за последние сутки – 2312.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смертность в Украине выросла почти на 50%». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Мультик развеял мифы российской пропаганды

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 18423
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 7380
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6174
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3681
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 3465
Общество
Участятся судороги и отравления
Участятся судороги и отравления
 Просмотров: 9
"Не мог без публики. На третий день танцевал с медсестрами" - как прощались с Григорием Чапкисом
"Не мог без публики. На третий день танцевал с медсестрами" - как прощались с Григорием Чапкисом
7
 Просмотров: 27
На переходе сбил самокат: кто умер на этой неделе
На переходе сбил самокат: кто умер на этой неделе
 Просмотров: 189
Вписали Байдена: активист намекнул на фальсификации подчиненными Зеленского
Вписали Байдена: активист намекнул на фальсификации подчиненными Зеленского Просмотров: 270
От 25 тыс. грн - назвали зарплаты директоров киевских школ
От 25 тыс. грн - назвали зарплаты директоров киевских школ Просмотров: 90
Больше всего комментируют
8
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
2
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
Голосов: 56487
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть