Смертность в Украине выросла почти на 50%

Смертность населения в апреле превысила прошлогодний уровень на 48,5%.

В этом году в апреле умерли 68 621 человек, а в этом же месяце 2020 года - 46 223 человека. Данные о демографической ситуации в Украине за январь-апрель 2021 года сообщает Госстат.

"Всего с начала года в стране умерли 242 671 человек. Это на 24,3%, то есть на 47 384 смерти больше, чем за январь-апрель 2020 года, когда умерли 195 287 человек", - говорится в сообщении.

С начала 2021 года в Украине родились 89 025 человек, в прошлом году - 92 339. Миграционный прирост составил 7907 человек. А в прошлом году он составлял 6755 человек.

Автор: Госстат

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 мая 2021 года составляла 41 442 615 человек. С начала 2021 года население страны сократилось на 145 739 человек.

Автор: Госстат

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В 2020 году в Украине умерли 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерли 581 114 человек. Численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человека. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человека. В 2020 году также от Covid-19 умерли 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек. За последние сутки в Украине обнаружили 967 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 228 192 украинца. Умерли 51 952 пациента, из них 50 – за последние сутки. Выздоровели 2 147 972 человека, за последние сутки – 2312.