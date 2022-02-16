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среда, 16 февраля 2022 13:43

"Смартфоны от Зеленского" привяжут к паспортам пенсионеров

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&quot;Смартфоны от Зеленского&quot; привяжут к паспортам пенсионеров
"Смартфон от Зеленского" нельзя будет продать или подарить. Фото: pixabay.com

Смартфоны для Covid-вакцинированных украинцев старше 60 лет планируют привязать к конкретным абонентам, которые примут участие в государственной программе.

Телефон нельзя будет продать или передать другому человеку, рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб, сообщает dev.ua.

"Кто-то же захочет продавать такие смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушки и дедушки не смогли передать свой девайс кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. Номер телефона станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", - заявил он.

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Мобильные операторы предлагают также установить специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность пользователя.

Потенциальным поставщиком, с которым ведутся переговоры, является компания Samsung. Закупочная цена "еСмартфона" составит 4-5 тыс. грн, он будет содержать NFC-модуль.

Запись на получение "еСмартфонов" стартует в этом году в апреле. Телефоны смогут получить 8,5 млн украинцев. В то же время лишь 3,5 млн уже прошли полный курс вакцинации.

8 февраля в Киеве состоялся третий ежегодный Diia Summit, посвященный обновлениям в государственном приложении "Дія". Продолжался более 2 ч. На нем представили шесть новых услуг "Дії". На саммите выступили президент Владимир Зеленский и его супруга Елена. Глава государства пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам старше 60 лет.

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16
февраля

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