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воскресенье, 04 июля 2021 07:30

Служить и защищать - сегодня День Национальной полиции
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Фото: vartonews.com.ua

4 июля отмечают День Национальной полиции Украины. Праздник введен 4 апреля 2018 года указом пятого президента Украины Петра Порошенко.

После Революции Достоинства в украинском обществе возникла насущная необходимость в реформировании правоохранительной системы. Для проведения реформ власти приняли решение использовать опыт зарубежных партнеров, а именно - Грузии. Осенью 2014 года представили концепцию реформы Министерства внутренних дел, в которой предусматривалось создание Национальной полиции вместо милиции. 2 июля 2015 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции".

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4 июля на Софийской площади в Киеве приняли присягу на верность Украине первые сотрудники новой полиции. Ими стали патрульные полицейские. Они около месяца работали в Киеве в тестовом режиме.

Вторым украинским городом, где полицейские вышли на улицы, стал Львов, третьим - Одесса. После этого проект постепенно начал воплощаться во всех городах Украины. Этот процесс занял почти год.

Обычно в этот торжественный день руководители подразделений отправляют сотрудникам письма с благодарностью. Также принято лучшим работникам структуры вручать дипломы, грамоты и медали за значительный вклад в обеспечении безопасности граждан страны. В честь праздника устраивают торжественные мероприятия в культурных учреждениях.

Сегодня в Украине существует уголовная полиция, патрульная полиция, следственные подразделения полиции, полиция охраны, полиция особого назначения, корпус оперативно-внезапного действия, полиция превенции, киберполиции, полиция тактико-оперативного реагирования, академия патрульной полиции.

Поздравления ко Дню полиции

Разрешите обратиться,

Поздравление зачитать?

В День полиции, в Ваш праздник,

Мы хотим Вам пожелать

Продвижения по службе,

На погонах новых звезд,

Силы, меткости, здоровья,

Чтоб в зарплате был прирост.

Чтобы рисковали реже,

Чтоб преступность шла на спад.

Чтоб в семье и на работе

Вас ценили, словно клад.

***

У хранителей порядка

Будет всё пусть в жизни гладко.

Меньше зла и преступлений —

Больше радостных мгновений.

Мира, чуда, смеха, солнца!

Горе пусть вас не коснется.

Дней спокойных на работе,

Пусть друзья вас не подводят,

Пусть в добро не меркнет вера —

Счастья светлого без меры!

11 июня 2015 назначили первого председателя новой патрульной полиции Киева. Им стал боевой офицер Александр Фацевич. Александр один из самых авторитетных боевых офицеров - комбатов МВД. Жесткость и забота о бойцах, человечность и требовательность. Энергия и надежность - это все проявилось в самых сложных ситуациях.

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Дата
04
июля

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