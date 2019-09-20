"Слуги" сообщили, когда отменят призыв

Граждане с высшим образованием призываются на 12 месяцев, без - на 18. Фото: kamin.rayon.in.ua

В условиях войны Украина не может отменить призыв на срочную службу в армию.

Об этом в кулуарах парламента сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Я за отмену призыва и переход на чисто профессиональную армию. Но в условиях войны мы не можем себе этого позволить. После войны этот вопрос будет уместным. В мирное время можно изучать историю и экспериментировать с различными моделями", - сказал Арахамия.

Он напомнил о численности российской армии.

"Если армия превышает в 10-15 раз размер нашей армии, надо делать резервы", - отметил Арахамия.

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В марте 2014-го Россия аннексировала Крым. С лета того же года Вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на Донбассе. Результатом российской агрессии против Украины является около 13 тыс. убитых, 30 тыс. раненых, 1,5 млн переселенцев.