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четверг, 14 ноября 2019 08:15

"Слуга народа" попал в скандал с сигаретами

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&quot;Слуга народа&quot; попал в скандал с сигаретами
Журнасты-расследователи проекта "Схемы: коррупция в деталях" разоблачили лоббиста законопроекта, который увеличивает заработки розничных торговцев табаком. Фото: RFE/RL Grapics.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Холодов, с которым связывают лоббирование правки в законопроект №1049, увеличивающие заработки для розничных торговцев табаком, оказался владельцем папиросного бизнеса.

В родовом имении Холодова на Кипре была основана фирма-владелец киосков в Киеве, где продают сигареты. Компании, которые ведут продажу табачных изделий в этих киосках, также связаны с депутатом. Но это тщательно замаскировано за подставными лицами и несуществующим адресам регистрации фирм, выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

К 2016-му патент на эмблему "Т-киосков", где продавали сигареты, принадлежал самому Холодову. Сейчас вместо большинства этих шестиугольных МАФов стоят новенькие остановочные комплексы с киосками. 595 таких остановок построила компания "Киев маркет солюшн".

Бенефициаром значится кипрская фирма Reineweg. До 2018-го одним из ее акционеров была жена народного депутата Екатерина Шаховская.

Также Reineweg в Украине имеет связь с компанией "Антикус" - кипрская фирма была ее бенефициаром по сентябрь 2019-му. Затем, владельцем "Антикусу" стала Стелла Шаховская - теща Холодова.

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Одно и то же лицо руководит "Киев маркет солюшн" сейчас и руководила "Антикусом" - Людмила Руденко, семейний юрист Холодовых-Шаховских. Депутат, его жена и теща в 2016-2019 годах неоднократно выписывали на эту юристку доверенности на представительство интересов, распоряжение имуществом и счетами.

В киосках "Киев маркет солюшн" сигаретами торгуют две компании, созданные в ноябре 2017-го "Виктрум" и "Интертабако". Обладательницы этих компаний на самом деле не имеют никакого бизнеса, а их офисы расположены в местах массовой регистрации.

Финансовые документы этих двух компаний позволили выявить еще одну фирму, которая дополнительно связывает их всех между собой и с народным депутатом Холодовым. Это - "Сити трейдинг компани". Через нее "Виктрум" и "Интертабако" вместе закупают сигареты производителей, которыми потом в розницу торгуют в киосках.

В отчетности этих фирм обнаружили много долгов внутри бизнес-группы. Эксперты считают, что так компании прячут деньги.

Человек, который объединяет все четыре компании юрист Дмитрий Юхименко. Он защищает интересы всех этих фирм в судах.

Сам депутат отрицает свою причастность к табачному бизнесу.

"Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было: ни продажей, ни изготовлением я никогда не занимался! Я к компании "Т-киоск" не имею никакого отношения, точно так же к табачному бизнесу в целом. Один из моих бизнесов был - это сдача в аренду помещений. Чем там арендаторы занимались, мне было интересно только в моменте, "не нарушают ли они закон", остальные - это их дела, в которые я не лез ", - написал Холодов в Facebook.

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или их оборот. "За" во вторник проголосовали 363 народных депутата.

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