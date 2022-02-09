Словакия упростила правила въезда для украинцев

Карантин для непривитых сократили до пяти дней. Фото: pixabay.com

С 4 февраля лица, которые переболели коронавирусом более 180 дней назад, имеют те же условия, что и вакцинированные, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Словакия отменила перечень стран риска, связанный со штаммом Omicron, и особые условия для лиц, прибывающих из стран риска. Для полностью вакцинированных лиц, а также для лиц, которые переболели, домашний карантин по прибытии в Словакию не является обязательным", - говорится в сообщении.

Карантин для непривитых сократили до пяти дней с момента прибытия в Словакию. Также самоизоляция прекращается после отрицательного результата ПЦР-теста, который можно сделать сразу по прибытии в страну.

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Ранее лица, перенесшие болезнь, были обязаны 10 дней находиться на самоизолироваться. Привитые и перенесшие болезнь были обязаны регистрироваться в системе eHranica. Сейчас регистрация в eHranice остается обязательной только для невакцинированных.

Литва с 5 февраля приостановила использование Covid-паспортов. Параллельно в стране начали действовать ограничения. Правительство Грузии также решило отменить "зеленые" паспорта для посещения общественных мест. Такое решение приняли из-за неэффективности Covid-паспортов учитывая быстрое распространение штамма Omicron, легкое течение болезни, а также международный опыт.