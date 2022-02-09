"Жаль и стыдно": в МИД Словакии принесли извинения за скандал с украинским флагом

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за действия депутата от ультраправой партии Андрея Медвецкого, который на заседании парламента осквернил флаг Украины.

Словакия принесла украинской стороне извинения по дипломатическим каналам, заявил Корчак в Facebook. Причиной такого поступка стали "истерия и запугивания народа" из-за оборонной сделки с США.

"Несколько недель истерии и запугивания людей из-за договора об обороне с США превратились в восстания в парламенте оппозиции и экстремистов. Сложно отличить, кто из них кто. Мне жаль и еще больше стыдно, что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Просим прощения дипломатическим путем. Важно сохранять спокойствие и реагировать на это отвратительное зрелище за счет безопасности и обороны нашей страны", - написал Корчок.

Он также пообещал вместе с министром обороны провести в парламенте дебаты с оппозицией.

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Посольство Украины в Братиславе осудило инцидент и требует извинений, о чем заявило в Twitter.

"Сегодня в Киеве глава МИД Словакии подтвердил твердую неизменную позицию страны в поддержке Украины! Имеем поддержку и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом депутатов не может ее поколебать! Осуждаем и требуем извинений", - говорится в сообщении.

Автор: twitter.com/UKRinSR

Словацкие депутаты во вторник собрались на внеочередное заседание, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США. Депутаты от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" срывали заседания и не давали выступать представителям провластных партий и власти. Депутат от ультраправой партииМедвецки вылил на флаг Украины воду во время заседания.