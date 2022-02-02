Страны начали отменять Covid-паспорта: подробности

Правительство Грузии решило отменить "зеленые" паспорта из-за неэффективности. Фото: pixabay.com

Литва с 5 февраля приостанавливает использование Covid-паспортов.

Параллельно в стране начнут действовать ограничения, сообщает LRT.

"Власть решила, что паспорт возможностей сделал свое дело и теперь из-за изменения эпидемиологической ситуации потребность в нем отпала. В то же время он останется в арсенале борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В субботу в стране введут ограничения на количество людей в закрытых помещениях. Торговые центры смогут работать с количеством посетителей не более одного человека на 15 кв. м. Также оставят масочный режим.

Паспорт возможностей в Литве ввели в прошлом году в мае. Он позволял посещать крупные торговые точки, заведения досуга, развлечений и общественного питания.

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Между тем правительство Грузии также решило отменить "зеленые" паспорта для посещения общественных мест. Такое решение приняли из-за неэффективности Covid-паспортов, учитывая быстрое распространение штамма Omicron, легкое течение болезни, а также международный опыт.

В то же время граждане, которым нужен Covid-паспорт для выезда за границу, все еще смогут им воспользоваться.

Грузия ввела документ 1 декабря прошлого года как для местных жителей, так и для туристов. Covid-паспорта содержали информацию о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни. С ними можно было беспрепятственно попасть в рестораны, кафе, бары, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы, а также на горнолыжные курорты.

Румыния изменила правила въезда для непривитых против коронавируса путешественников. Срок обязательного карантина по приезду уменьшили до пяти дней. Власти страны решили отказаться от перечня государств эпидемиологического риска.