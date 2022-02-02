Страны начали отменять Covid-паспорта: подробности

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
Просмотров: 243
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Окружение Зеленского "грызется" за доступ к телу президента
Просмотров: 990
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
Просмотров: 7695
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее" - как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 792
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 450
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 810
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 612
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 1611
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
3 Просмотров: 3888
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
6
6
10
4
8
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о &quot;гарантиях безопасности&quot;
Обнародовали ответы НАТО и США на требования Кремля о "гарантиях безопасности"
Эквадор накрыли сильнейшие за 20 лет ливни: десятки погибших
Эквадор накрыли сильнейшие за 20 лет ливни: десятки погибших
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Австралию заливают сильнейшие за 120 лет ливни
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Украинцы провели митинг у замерзшего Ниагарского водопада
Видео
Все видео
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
По Объединенным Арабским Эмиратам выпустили ракету
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Бельгия будет выдавать паспорта с комиксами на страницах
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
Стрельба на границе Таджикистана и Кыргызстана: состоялись экстренные переговоры сторон
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
В Грузии на бывшее консульство РФ спроектировали огромный флаг Украины: фото и видео
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 810
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 306
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 999
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 990
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6930
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 666
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 17:51

Страны начали отменять Covid-паспорта: подробности

  Комментировать
Страны начали отменять Covid-паспорта: подробности
Правительство Грузии решило отменить "зеленые" паспорта из-за неэффективности. Фото: pixabay.com

Литва с 5 февраля приостанавливает использование Covid-паспортов.

Параллельно в стране начнут действовать ограничения, сообщает LRT.

"Власть решила, что паспорт возможностей сделал свое дело и теперь из-за изменения эпидемиологической ситуации потребность в нем отпала. В то же время он останется в арсенале борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

В субботу в стране введут ограничения на количество людей в закрытых помещениях. Торговые центры смогут работать с количеством посетителей не более одного человека на 15 кв. м. Также оставят масочный режим.

Паспорт возможностей в Литве ввели в прошлом году в мае. Он позволял посещать крупные торговые точки, заведения досуга, развлечений и общественного питания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине зафиксировали абсолютный недельный показатель Covid-больных

Между тем правительство Грузии также решило отменить "зеленые" паспорта для посещения общественных мест. Такое решение приняли из-за неэффективности Covid-паспортов, учитывая быстрое распространение штамма Omicron, легкое течение болезни, а также международный опыт.

В то же время граждане, которым нужен Covid-паспорт для выезда за границу, все еще смогут им воспользоваться.

Грузия ввела документ 1 декабря прошлого года как для местных жителей, так и для туристов. Covid-паспорта содержали информацию о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни. С ними можно было беспрепятственно попасть в рестораны, кафе, бары, кинотеатры, театры, оперы, концертные залы, развлекательные центры, казино и игорные заведения, спа, тренажерные залы, гостиницы, а также на горнолыжные курорты.

Румыния изменила правила въезда для непривитых против коронавируса путешественников. Срок обязательного карантина по приезду уменьшили до пяти дней. Власти страны решили отказаться от перечня государств эпидемиологического риска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Страны начали отменять Covid-паспорта: подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 55242
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 2 Просмотров: 17946
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 10881
&quot;Не слуги народа&quot; - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
"Не слуги народа" - видео о нардепе Трухине всколыхнуло сети
22
 Просмотров: 7695
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
Осталось шесть сирот: рассказали об убитой под Киевом семье бизнесменов
 Просмотров: 5688
Мир
В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу
В США официально сообщили о опрокидывании войск США в Европу Просмотров: 18
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
В Украине с оружьем 200 тыс. человек - родители в России должны задуматься над этим – что пишет о нас британская пресса
 Просмотров: 243
Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе - CNN
Байден одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе - CNN Просмотров: 126
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
Сразу в двух школах США произошла стрельба: есть погибшие
6
 Просмотров: 711
В Польше подешевеют продукты, горючее и удобрения
В Польше подешевеют продукты, горючее и удобрения Просмотров: 576
Больше всего комментируют
11
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
3
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
3
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
2
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
1
Монастырский о задержании организаторов беспорядков: "Скоро услышим и другие имена"
Голосов: 309
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть