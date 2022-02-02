В Украине зафиксировали абсолютный недельный показатель Covid-больных

62% больных получают кислородную терапию. Фото: pixabay.com

В течение недели в Украине коронавирусом заболели более 194 тыс. человек.

Госпитализировали более 20 тыс. пациентов, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Комитета по вопросам здоровья нации 2 февраля, передает Gazeta.ua.

"За прошлую неделю, которая завершилась в воскресенье, мы зарегистрировали 194 125 случаев, это абсолютный недельный показатель количества больных. Сравнивая с предыдущей неделей мы видим рост в районе 50%, то есть вдвое растет количество случаев. Госпитализации также начали рост", - сказал он.

По словам министра, в больницах сейчас находятся 24 тыс. Covid-пациентов. В прошлый понедельник, 24 января, по данным Минздрава, их было 18 тыс. Около 62% получают кислородную терапию.

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В то же время растет и количество выписанных из больниц больных.

"За неделю выписали 12 тыс. человек. Это свидетельствует о том, что уменьшается и продолжительность пребывания пациентов, госпитализированных с Omicron", - подчеркнул Ляшко.

За прошлые сутки в Украине обнаружили 35 014 новых случаев Covid-19. Это на 4246 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Из них положительный тест на коронавирус получили 4190 детей и 940 медработников. В больницы попали 4314 пациентов, умерли 204. Выздоровели – 9894.