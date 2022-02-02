Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 1 февраля, в Украине обнаружили 35 014 новых случаев Covid-19. Это на 4246 случаев больше, чем за прошедшие сутки.
Из них положительный тест на коронавирус получили 4190 детей и 940 медработников.
В больницы попали 4314 пациентов, умерли 204. Выздоровели - 9894, сообщает Минздрав.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2953), Одесской (2725) областях, Киеве (2499), Харьковской (2121) и Хмельницкой (1766) областях.
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Количество заболеваний за регионах в сутки:
г. Киев – 2499;
Винницкая область – 1252;
Волынская область – 1016;
Днепропетровская область – 1732;
Донецкая область – 1558;
Житомирская область – 1581;
Закарпатская область – 773;
Запорожская область – 963;
Ивано-Франковская область – 1330;
Киевская область – 1409;
Кировоградская область – 310;
Луганская область – 869;
Львовская область – 2953;
Николаевская область – 816;
Одесская область – 2725;
Полтавская область – 1171;
Ровенская область – 1695;
Сумская область – 1499;
Тернопольская область – 1329;
Харьковская область – 2121;
Херсонская область – 837;
Хмельницкая область – 1766;
Черкасская область – 940;
Черновицкая область – 988;
Черниговская область – 882.
За все время пандемии в Украине заболели 4 130 277 человек, выздоровели 3 641 474 человека. Летальных исходов – 100 599.
За сутки 31 января в мире обнаружили 2 863 792 случая Covid-19. В частности, во Франции - 416 896 больных, США - 264 693, Германии - 264 693. В Бразилии - 171 028 инфицирований, в Индии - 158 576.
Украина, где 30 768 больных, на 21-м месте в мире между Ираном на Чехией, в Европе – на 11-м месте.
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