Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине

За все время пандемии в Украине заболели более 4,1 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За прошедшие сутки, 1 февраля, в Украине обнаружили 35 014 новых случаев Covid-19. Это на 4246 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

Из них положительный тест на коронавирус получили 4190 детей и 940 медработников.

В больницы попали 4314 пациентов, умерли 204. Выздоровели - 9894, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2953), Одесской (2725) областях, Киеве (2499), Харьковской (2121) и Хмельницкой (1766) областях.

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Количество заболеваний за регионах в сутки:

г. Киев – 2499;

Винницкая область – 1252;

Волынская область – 1016;

Днепропетровская область – 1732;

Донецкая область – 1558;

Житомирская область – 1581;

Закарпатская область – 773;

Запорожская область – 963;

Ивано-Франковская область – 1330;

Киевская область – 1409;

Кировоградская область – 310;

Луганская область – 869;

Львовская область – 2953;

Николаевская область – 816;

Одесская область – 2725;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1695;

Сумская область – 1499;

Тернопольская область – 1329;

Харьковская область – 2121;

Херсонская область – 837;

Хмельницкая область – 1766;

Черкасская область – 940;

Черновицкая область – 988;

Черниговская область – 882.

За все время пандемии в Украине заболели 4 130 277 человек, выздоровели 3 641 474 человека. Летальных исходов – 100 599.

За сутки 31 января в мире обнаружили 2 863 792 случая Covid-19. В частности, во Франции - 416 896 больных, США - 264 693, Германии - 264 693. В Бразилии - 171 028 инфицирований, в Индии - 158 576. Украина, где 30 768 больных, на 21-м месте в мире между Ираном на Чехией, в Европе – на 11-м месте.