Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Украина станет сильнее": как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
"Украина станет сильнее": как в Раде реагируют на новый союз с Польшей и Британией
Просмотров: 720
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Просмотров: 405
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Со сметаной и изюмом: правая рука спикера назвал самое вкусное блюдо в Раде
Просмотров: 702
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
В "Слуге народа" прокомментировали дело Кузьминых о 558 тыс. взятки
Просмотров: 558
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
2 Просмотров: 1476
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
"Это будет конец России": какие последствия получит РФ в случае наступления в Украину
1 Просмотров: 3681
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Иммунолог озвучил оптимистический сценарий по Covid-19
Просмотров: 2385
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
5 Просмотров: 9504
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
В Киеве учат воевать с Россией: как проходят учения - фото и видео
Просмотров: 7228
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
Страна в опасности. Но Зеленский думает о выборах
3 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
4
3
3
15
7
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Создали первый в мире ноутбук без разъемов
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
В Украину прибыла &quot;шестая птичка&quot; с военной помощью от США
В Украину прибыла "шестая птичка" с военной помощью от США
&quot;Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много&quot; - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
"Молодежь в Россию не хочет. Люди настроены бороться, оружия много" - о чем говорят в Харькове на наибольшем рынке Европы
В Германии состоялась акция протеста против войны в Украине
В Германии состоялась акция протеста против войны в Украине
Видео
Все видео
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
Была на испытании: появились новые подробности о работнице канала "Рада", которая "ненавидит" украинский язык
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
На дорогу государственного значения сошли сразу две лавины
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
"Я ненавижу украинский язык": на канале "Рада" работает украинофобка
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Уничтожают танки на ходу: переданные Украине ракетные комплексы Nlaw впервые показали в действии
Интервью
1/5
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польше
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польше
Просмотров: 216
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 243
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 981
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 981
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 6912
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
31 января 2022
Просмотров: 594
Стандарти спільноти
"Долучайтеся до цілодобової молитви за мир в Україні", – пише знайома Ольга у фейсбуці. Ділять час по 15 хв. Немає охочих молитися з третьої ...
среда, 02 февраля 2022 08:17

Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине

  Комментировать
Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине
За все время пандемии в Украине заболели более 4,1 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За прошедшие сутки, 1 февраля, в Украине обнаружили 35 014 новых случаев Covid-19. Это на 4246 случаев больше, чем за прошедшие сутки.

Из них положительный тест на коронавирус получили 4190 детей и 940 медработников.

В больницы попали 4314 пациентов, умерли 204. Выздоровели - 9894, сообщает Минздрав.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (2953), Одесской (2725) областях, Киеве (2499), Харьковской (2121) и Хмельницкой (1766) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девять областей оказались в шаге от локдауна

Количество заболеваний за регионах в сутки:

г. Киев – 2499;
Винницкая область – 1252;
Волынская область – 1016;
Днепропетровская область – 1732;
Донецкая область – 1558;
Житомирская область – 1581;
Закарпатская область – 773;
Запорожская область – 963;
Ивано-Франковская область – 1330;
Киевская область – 1409;
Кировоградская область – 310;
Луганская область – 869;
Львовская область – 2953;
Николаевская область – 816;
Одесская область – 2725;
Полтавская область – 1171;
Ровенская область – 1695;
Сумская область – 1499;
Тернопольская область – 1329;
Харьковская область – 2121;
Херсонская область – 837;
Хмельницкая область – 1766;
Черкасская область – 940;
Черновицкая область – 988;
Черниговская область – 882.

За все время пандемии в Украине заболели 4 130 277 человек, выздоровели 3 641 474 человека. Летальных исходов – 100 599.

За сутки 31 января в мире обнаружили 2 863 792 случая Covid-19. В частности, во Франции - 416 896 больных, США - 264 693, Германии - 264 693. В Бразилии - 171 028 инфицирований, в Индии - 158 576.

Украина, где 30 768 больных, на 21-м месте в мире между Ираном на Чехией, в Европе – на 11-м месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 35 тыс. новых заражений: обновили статистику коронавируса в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Книгу Джеймса Джойса запретили из-за сцены с мастурбацией

Самое читаемое
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка 4 Просмотров: 39631
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
Источники сообщили о самоубийстве днепровского стрелка - ГБР опровергает
 Просмотров: 35658
Жена Медведчука &quot;пошла&quot; нищенствовать
Жена Медведчука "пошла" нищенствовать
3
 1 Просмотров: 11574
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии 2 Просмотров: 8712
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
Жена Монатика восхитила сочной фигурой на мальдивском пляже
6
 Просмотров: 8208
Общество
ВР лишила своей премии одного из лучших выпускников Украины
ВР лишила своей премии одного из лучших выпускников Украины Просмотров: 405
Украина получит от Польши зенитно-ракетные комплексы Piorun
Украина получит от Польши зенитно-ракетные комплексы Piorun Просмотров: 657
Гороскоп на 2 февраля: кому в этот день нельзя тратить деньги
Гороскоп на 2 февраля: кому в этот день нельзя тратить деньги
 Просмотров: 1080
Каким поступком обречете себя на нищую жизнь - приметы 2 февраля
Каким поступком обречете себя на нищую жизнь - приметы 2 февраля Просмотров: 756
Будет идти снег при +8: что ожидать украинцам от капризов природы
Будет идти снег при +8: что ожидать украинцам от капризов природы Просмотров: 306
Больше всего комментируют
8
Порошенко: власть блокирует мою политическую деятельность, но я не буду участником этого шоу
4
Собирают деньги: в сети создали группу поддержки днепровского стрелка
4
Порошенко почти догнал Зеленского – свежий рейтинг от социологов
2
В Кремле отреагировали на возможную конфискацию российской собственности в Британии
2
"Стиль Зеленского вызвал трения с западными партнерами": что пишет о нас мировая пресса
Голосов: 58376
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть