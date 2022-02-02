Коронавирус в мире: в каких странах больше всего свирепствует и на каком месте Украина

За сутки 31 января в мире обнаружили 2 863 792 случая Covid-19.
В частности, во Франции - 416 896 больных, США - 264 693, Германии - 264 693. В Бразилии - 171 028 инфицирований, в Индии - 158 576. Такие данные сообщает сайт Worldometers.
Украина, где 30 768 больных, на 21 месте в мире между Ираном на Чехией, в Европе – на 11 месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Девять областей оказались в шаге от локдауна
11 168 человек в мире скончались от вируса за сутки.
Украина со 192 смертями на 15 месте в мире и на 7 – среди европейских стран.
Пока что преждевременно объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис отреагировал на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса. Он призвал правительства этих стран все равно предотвращать распространение коронавируса, но иными способами.
Комментарии