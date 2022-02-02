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среда, 02 февраля 2022 02:34

ВОЗ призвала страны не полагаться только на вакцины и не отказываться от карантинных ограничений

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ВОЗ призвала страны не полагаться только на вакцины и не отказываться от карантинных ограничений
В ВОЗ рассказали об окончании пандемии. Фото: Reuters

Пока преждевременно объявлять о победе над коронавирусом, поскольку вирус продолжает мутировать.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус отреагировал на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса. Он призвал правительства этих стран все равно предотвращать распространение коронавируса, но другими способами, сообщается в twitter по итогам заседания ВОЗ в Женеве.

"Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация о том, что из-за вакцинации, высокой заразности "Омикрона" и меньшей тяжести течения болезни предотвращение передачи больше невозможно и ненужно", - сказал глава ВОЗ.

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Несмотря на меньшую агрессивность Omicron, предотвращать распространение коронавируса все равно нужно, чтобы предотвратить увеличение количества смертей.

"Мы не призываем ни одну страну вернуться к так называемому карантину. Но мы призываем все страны защитить своих людей, используя все инструменты в наборе инструментов, а не только вакцины", - отметил Гебреисус.

"ВОЗ в настоящее время отслеживает четыре подвида варианта Omicron, вызывающие беспокойство, включая BA.2. Этот вирус будет продолжать развиваться, поэтому мы призываем страны продолжать тестирование, наблюдение и определение последовательности", - добавил он.

Дания первой в ЕС отменила все коронавирусные ограничения. Отменили все ограничения, включая ношение масок и ограничения на работу заведений.

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