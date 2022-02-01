Первая страна ЕС отменила все карантинные ограничения

В Дании полностью упразднили карантин. Фото: Pexels

Дания первая в ЕС отменила все коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает France24.

Новые правила вступили в силу во вторник. Отменили все ограничения, включая ношение масок и ограничения на работу заведений.

Действуют только ограничения на въезд в страну. Из-за пределов Шенгенской зоны пускают только вакцинированных.

Правительство смогло принять такое решение благодаря высокому уровню вакцинации. Более 60% датчан получили третью дозу вакцины. В общей сложности 80% населения имеют иммунитет к коронавирусу. В Дании ежедневно фиксируют 40-50 тыс. новых случаев заболевания при населении 5,8 млн.

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64% датчан поддержали решение правительства.

1 февраля желтая зона карантина в Украине резко сократилась. В ней осталось четыре области: Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская. На красном уровне эпидопасности находятся Ивано-Франковская и Ривненская области.