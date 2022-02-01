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вторник, 01 февраля 2022 08:36

Коронавирус не отступает - за сутки обнаружили более 30 тыс. больных

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Коронавирус не отступает - за сутки обнаружили более 30 тыс. больных
Госпитализировали вчера 2069 человек. Фото: Pexels

31 января обнаружили 30 768 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди новых больных 4056 детей и 337 медработников, сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2069 человек. Произошло 192 летальных случая. 8 835 человек выздоровело.

65 655 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 23278 человек, вторую – 25525. Дополнительную дозу получили 480 человек, бустерную дозу – 16372.

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Всего с начала вакцинальной кампании привили 15 347 953 человека.

В первую неделю февраля, по максимальным прогнозам, за сутки могут выявлять более 52 тыс. больных коронавирусом. Такой прогноз обнародовала Национальная академия наук Украины. Справится ли с такими вызовами медицинская система - Gazeta.ua рассказал иммунолог Борис Донской.

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