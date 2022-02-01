Румыния упростила правила въезда для невакцинированных украинцев

В Румынии одобренные вакцины Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech. Фото: pixabay.com

Румыния изменила правила въезда для непривитых против коронавируса путешественников. Срок обязательного карантина по приезду уменьшили до пяти дней.

Власти страны решили отказаться от перечня государств эпидемиологического риска. Соответствующее решение принял Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии, сообщает Romania Journal.

"Пятидневная изоляция после пересечения границы является обязательной для путешественников, которые: не получили обе прививки, не перенесли инфекцию в течение последних шести месяцев или не предоставили отрицательного результата ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

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В то же время от карантина освобождаются:

- несовершеннолетние;

- лица, которые проезжают через Румынию транзитом и покидают страну в течение 24 ч. после въезда;

- ученики и студенты, граждане государства и лица с местом жительства за пределами Румынии, посещающие курсы некоторых румынских учебных заведений;

- водители автотранспортных средств с разрешенной максимальной грузоподъемностью свыше 2,4 т для перевозки грузов, а также водители авто с количеством мест для сидения более девяти (включая место водителя), которые осуществляют перевозки лиц и поездки в служебных интересах;

- лица, переданные румынским властям на основании соглашений о реадмиссии, возвращены в ускоренном порядке;

- члены дипломатических представительств, консульских учреждений, а также владельцы дипломатических или служебных паспортов, работники, приравненные к дипломатическому персоналу;

- пилоты воздушных судов и их штурманы, машинисты локомотивов и железнодорожники;

- румынский морской персонал или лица, которые осуществляют обмен экипажей на борту судов, находящихся в румынских портах, независимо флага корабля;

- технический персонал, работающий на стационарных и мобильных нефтегазодобывающих платформах в исключительной экономической зоне Румынии;

- сотрудники национальной системы обороны, общественного порядка и национальной безопасности, которые возвращаются в Румынию после деятельности, которая осуществлялась в профессиональных интересах за рубежом.

В Румынии одобренные вакцины Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech.

Из-за распространения коронавируса правительство Италии продлило запрет на въезд в страну для украинцев. Запрет касается и прошедших полный курс вакцинации.