Следователь рассказал, были ли доказательства отравления Ющенко

Доказательства отравления Ющенко были и должны быть. Фото: images.glavred.info

В 2004-м были доказательства того, что третьего президента Украины Виктора Ющенко умышленно отравили.

Они должны и оставаться, заявил один из участников группы следователей, а ныне начальник отдела ГПУ Алексей Донский.

"Я очень надеюсь, что за 9 лет - с тех пор, как нас отстранили от дела, - их не уничтожили. Мы установили не только факт, но и мотив преступления", - сказал он.

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Донский отрицал то, что следователи были халатными и уничтожили образцы крови Ющенко, в чем их обвиняли.

"Во-первых, кровь закончилась до того, как мы взялись за работу, во-вторых, никто ее не уничтожал. Образцы были использованы для анализов, которые проводились в трех странах, и подтвердили версию отравления", - подчеркнул он.

14 лет назад, 5 сентября 2004-го, считается днем, когда отравили кандидата в президенты Виктора Ющенко.В этот день Ющенко пригласили на специальное совещание на дачу тогдашнего председателя СБУ Владимира Сацюка. На ужине также присутствовали председатель СБУ Игорь Смешко и народный депутат Давид Жвания.