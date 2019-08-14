Скрывался от следствия. На Харьковщине задержали россиянина, который насмерть забил человека

Злоумышленника задержали и доставили в СИЗО Фото: https://konkurent.in.ua

Полицейские Харьковской области задержали россиянина, которого подозревают в совершении убийства.

44-летний злоумышленник лишил жизни жителя Лозовского района и скрывался от следствия в Днепропетровской области, сообщили в полиции Харьковской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность 44-летнего гражданина Российской Федерации к совершению преступления, который приехал в Харьковскую область к своему брату. 10 августа около 22:00 погибший и злоумышленник находились в гостях у 28-летнего знакомого. Компания употребляла алкоголь. Около 23:00 хозяин дома в состоянии сильного алкогольного опьянения пошел отдыхать, а гости продолжали распивать спиртное. Между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого правонарушитель нанес 36-летнему гражданину множественные удары в область головы. От полученных травм мужчина скончался", - сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали и доставили в СИЗО. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Тело неизвестного мужчины нашли на улице в поселке Панютино еще 11 августа. Прибыв на место, полицейские обнаружили на теле 35-летнего местного жителя следы насильственной смерти.