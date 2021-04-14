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среда, 14 апреля 2021 09:28

Школы закрыты: "красное" Запорожье ввело новые ограничения

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Школы закрыты: &quot;красное&quot; Запорожье ввело новые ограничения
Летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы закрыты с 12 апреля. Фото: pixabay.com

Местные власти в "красном" Запорожье ужесточили карантинные ограничения из-за резкого роста количества Covid-инфицированных. Решили полностью закрыть учебные заведения.

Ситуация с распространением коронавируса в городе критическая, говорится в сюжете ТСН. Только в областном центре фиксируют 300-400 новых больных в сутки.

Раньше дистанционно учились только старшеклассники, а начальные школы работали в привычном режиме. Детсады пока не закрывают, ведь родителям не с кем оставлять дома дошкольников.

С сегодняшнего дня также приостановили автобусное сообщение между городами на расстоянии свыше 500 км. В Запорожье для отдельных категорий пассажиров вводят спецпропуски. В городе также ограничили работу общественного транспорта. Маршрутки, трамваи и троллейбусы будут работать только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00. В салоне могут быть заняты лишь сидячие места. Контроль за соблюдением этого правила ужесточили.

Все летние площадки заведений общественного питания, а также аттракционы закрыты с 12 апреля.

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За последние сутки в Украине обнаружили 14 553 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 887 338 украинцев. Умерли 38 225 пациентов, из них 467 – за последние сутки. Выздоровели 1 442 618 пациентов.

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