Ееще один регион станет "красным" с 15 апреля

Местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта. Фото: pixabay.com

С 15 апреля Полтавская область переходит в красную зону карантина.

В регионе начнут действовать жесткие ограничения, сообщил министр Кабмина Олег Немчинов. Местным властям разрешили самостоятельно вводить ограничения на работу общественного транспорта.

"Решили применить на территории Полтавской области противоэпидемические меры, предусмотрены для красного уровня эпидопасности", - говорится в сообщении.

Ограничения красной зоны предусматривают запрет на работу ТРЦ и переход школьников на дистанционную форму обучения. Кафе и рестораны будут работать только на вынос или с доставкой.

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В Министерстве здравоохранения рассказали, какими могут быть карантинные ограничения на Пасху. Для церквей и храмов уже предусмотрены меры, если они расположены в желтой или красной зонах. Закрывать храмы на праздник власти пока не планируют. Решение о формате и перечень ограничений планируют разработать в течение недели.