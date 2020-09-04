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пятница, 04 сентября 2020 05:10

Школы следует перевести на дистанционное обучение - инфекционистка

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Школы следует перевести на дистанционное обучение - инфекционистка
Я была за дистанционное обучение - Голубовская. Фото: Главком

В Украине с каждым днем ​​стремительно растет количество больных коронавирусом. Поэтому школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.

"Я вообще была за дистанционное обучение максимально. Мы сейчас только в начале этого роста. Все должны понимать, что уже сейчас невозможно больного из группы риска положить в стационар. Значит, надо всем понимать, что если не будут этого придерживаться, готовьтесь, что останетесь просто на каком то домашнем лечении. А это, конечно, уже совсем другое ", - сказала в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" инфекционистка, заслуженная врач Украины Ольга Голубовская.

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Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что МОН планирует использовать 3,3 миллиарда гривен из остатков прошлогодней образовательной субвенции на закупку средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Однако сначала нужно внести изменения в постановление Кабмина, чего еще не сделано.

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