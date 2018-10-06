Сколько украинцев проживает в России

В России находится около 3 млн украинцев. Фото: Крым.Реалиы

На территории Российской Федерации постоянно находится около 3 млн украинцев.

"Мы не считаем никакие поездки в Россию безопасными. Я это много раз говорил. Каждый, кто едет в Россию, должен следить и понимать, что ему угрожают возможные провокации", - заявил министр иностранных дел Украины Пало Климкин.

Дипломат добавил, что "не хорошо" ездить на заработки в страны-агрессора. Впрочем существуют "человеческие вопросы и человеческие дела". К примеру, поездка к больным родственникам в Россию.

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"Уезжая в Россию, даже понимая, что тебе туда очень нужно, необходимо двадцать раз подумать, поразмышлять, а потом принимать решение", - подчеркнул Климкин.

Украинское Министерство иностранных дел не закроет российские консульства. Это приведет к таким же мероприятиям на территории России. В украинских дипломатов исчезнет возможность помогать политзаключенным и украинском в России.