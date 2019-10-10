Сколько украинцев покинули страну с начала года

Униан Украинцев стало еще меньше

Количество украинцев в 2019-м сократилось на 1,5 млн человек.

"С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 миллиона человек. Видим массовое возвращение украинцев домой в конце апреля - начале мая, на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой тоже стали больше людей", - написал в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Эта статистика предыдущая, отметил он.

"Из Украины едет больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается", - отметил Дубилет.

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Бюджет переписи украинцев составит 5 млрд грн. Дубилет считает, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронною перепись населения.