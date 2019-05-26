Сколько украинцев находятся в СИЗО - статистика

Четыре СИЗО в Украине переполнены. Фото: antipytki

В Украине уже переполнены несколько следственных изоляторов. Об этом информируют в администрации Государственной уголовно-исполнительной службы, пишет УНН.

Как отмечается, 20 327 человек содержалось в украинских следственных изоляторах по состоянию на 1 мая. При этом максимально там может находиться - 23291.

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В ведомстве говорят, что в четырех СИЗО есть факт превышения допустимого количества лиц. В частности, речь идет про Киевский следственный изолятор - 2578 человек, Одесский следственный изолятор - 1309, Хмельницкий следственный изолятор - 521, Херсонский следственный изолятор - 462.

В Украине пожизненно заключены 1541 человек. По этому показателю Украина лидер в Европе и входит в пятерку стран мира, информирует Магнолия-ТВ.