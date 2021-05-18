Сколько украинцев готовы вакцинироваться против Covid-19 - опрос

42% украинцев не готовы вакцинироваться против Covid-19, даже когда вакцина станет доступной. Тогда как 18% опрошенных однозначно готовы получить прививку.

51% респондентов в возрасте 18-35 лет совсем не готовы вакцинироваться. Чаще всего на вакцинацию согласны люди старше 51 года, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Таких в Украине - 22%.

Среди лиц, которые хотят получить Covid-прививки, 50% отдают предпочтение вакцинам, изготовленным в Европе или США. При этом 17% готовы вакцинироваться любой доступной вакциной. Меньше всего опрошенные доверяют препаратам, произведенным в Индии и Китае.

60% опрошенных считают эпидемию коронавируса угрожающей. Более опасным Covid-19 считают женщины (33%), нежели мужчины (18%). При этом сильнее угрозу чувствуют люди старшего возраста.

Социологи опросили 2,4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2%.

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25% украинцев убеждены, что перенесшие Covid-19, тогда как 69% считают, что не болели коронавирусом. Еще 6% людей этого не знают. С января количество лиц, думающих, что переболели Covid-19, увеличилось с 16% до 25%.