Сколько украинцев готовы вакцинироваться от Covid-19 - опрос

Сторонников бесплатной вакцинации от Covid-19 больше среди лиц старшего возраста. Фото: pixabay.com

55% украинцев готовы сделать прививку от Covid-19, но если вакцина будет бесплатной. 40% респондентов не хотят.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса группы "Рейтинг".

Если вакцина будет платной, желающих сделать прививку еще меньше - 35%. 57% опрошенных будут не будут вакцинироваться за деньги.

Сторонников бесплатной вакцинации от Covid-19 больше среди лиц старшего возраста и жителей сел. Платной вакцинации в основном отдают предпочтение жители Киева и молодежь.

Опрос проводили 28-30 ноября среди 2,5 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,0%.

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Меньше половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина. Однако в течение последних 2 недель поддержка локдауна выросла на 6%.