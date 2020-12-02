Поддержка локдауна среди украинцев выросла - опрос

Меньше половины украинцев поддерживают введение жесткого карантина. Однако в течение последних двух недель поддержка локдауна выросла на 6%.

По данным соцопроса группы "Рейтинг".

В течение последних двух недель уровень поддержки карантина выходного дня уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49% до 54%).

Только 34% ожидают, что в результате реализации проекта распространения коронавируса уменьшится, зато 64% ​​- не согласны с этим.

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В то же время, поддержка введения локдауна выросла с 36 до 42%, а количество противников уменьшилось с 61% до 55%.

Выросло с 55% до 58% количество респондентов, которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится.

При этом 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, 40% - против этого.

59% опрошенных часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 11% - редко. 8% вообще не интересуются такими новостями. Чаще отслеживают новости о коронавирус люди старшего возраста и женщины.

Опрос проводился 28-30 ноября среди 2 500 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,0%.

Министерство здравоохранения рассматривает 2 варианта введения локдауна - с конца декабря 2020 года и с начала января 2021 года. За последние сутки в Украине обнаружили 13 141 нового больного коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 2 декабря, имеем 758 264 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.