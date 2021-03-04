Сколько продуктов мы выбрасываем в помойку - впечатляющая цифра

Отчет составлен по данным из 54 стран. Фото: pixabay.com

В среднем одна семья ежегодно выбрасывает в мусорник около 74 кг продуктов.

Это приводит к тому, что в мире ежегодно накапливается 931 млн т пищевых отходов, опубликовали отчет на сайте Программы ООН по охране окружающей среды, пишет Daily Mail.

Выводы подчеркивают, что утилизация остатков - это глобальная проблема, а не только для развивающихся стран. Пищевые отходы существенно влияют на окружающую среду: по оценкам, 8-10% мировых выбросов парниковых газов связанные с несъеденными продуктами питания.

"Уменьшение количества пищевых отходов сократит выбросы парниковых газов, замедлит разрушение природы через превращение земель и загрязнения, повысит доступность продуктов питания и, таким образом, уменьшит голод и сэкономит деньги при глобальной рецессии", - сказала руководитель ЮНЕП Ингер Андерсен.

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Отчет, который авторы называют самым полным на сегодняшний день анализом пищевых отходов, был составлен по данным из 54 разных стран.

Исследователи обнаружили, что независимо от уровня доходов в каждой стране наблюдается значительный уровень пищевых отходов, большая часть которых поступает из домашних хозяйств.

Из общего количества продуктов питания 11% было выброшено домашними хозяйствами, а в сфере общественного питания и розничной торговли было выбросили 5% и 2% соответственно. Команда обнаружила, что 121 кг продуктов ежегодно расходуются на человека в домах, ресторанах и магазинах.

Для нормального функционирования организма человеку необходимо добавить в ежедневный рацион фрукты и овощи. Ученые определили идеальное сочетание продуктов для здорового питания.