Сколько потратили на кампанию кандидата в мэры Львова

Кандидаты потратили почти 5 млн грн. Фото: ЛГС

Кандидаты в мэры Львова Андрей Садовый и Олег Синютка в сумме потратили на свои избирательные кампании почти 5 млн грн.

"Они потратили 4721 692,09 гривен. Иван Василишин вообще не открывал счета своего избирательного фонда. Кампании Оксаны Юринец, Игоря Зинкевича финансировались из счетов избирательных фондов политических партий, от которых баллотировались кандидаты. Андрей Садовый и Олег Синютка подадут окончательные документы после повторного голосования", - говорится в сообщении гражданской сети "Опора".

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Окончательные финансовые отчеты в Львовскую городскую ТИК подали 12 из 17 кандидатов на должность городского головы - Тарас Кльофа, Руслан Кошулинский, Игорь Васюник, Юлия Гвоздович, Ярослав Рущишин, Назарий Брезицкий, Игорь Телишевский, Наталья Ван Доеверен, Игорь Кузьмак, Юрий Бунь, Роман Матис и Остап Стахив.

Во Львове городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы на 22 ноября. Во второй тур попали действующий мэр Львова Андрей Садовый и бывший председатель ЛОГА Олег Синютка.