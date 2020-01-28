Сколько памятников Ленину осталось в Украине

Фото: Вадим Поздняков/lb.ua

В Украине до сих пор остается около двух десятков памятников Владимиру Ленину. Больше всего памятников советскому вождю осталось в Одесской области.

В частности, в Болградском районе - по одному в селах Виноградовка, Железнодорожное, Калчева, Голица и Владычень, сообщает председатель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков в блоге lb.ua.

"В этих селах проживают болгары и гагаузы, которым почему-то нравится советский идол, поэтому перед сельскими советами вышеуказанных сел можно еще увидеть" вождя", - добавил активист.

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Небольшой бюст остается на окраина села Затишье Захаровского района. Еще три - на закрытых территориях в Одессе. А именно - на авиазаводе, детской дорожной больнице и заводе имени Либхнехта.

Еще два "вожди пролетариата" есть на Полтавщине - в селе Веселый Подол и в санатории "Сосновый Бор" Зиньковского района. Также подобный памятник на заводе НКМЗ в Краматорске Донецкой области.

В Винницкой области "Ленин" стоит в городском парке Немирова, а в Херсонской области - в детском лагере "Орленок" в селе Геническая Горка. Там вместо демонтажа памятник замотали в мусорные пакеты.

"И еще три Ильича стоят на территориях бывших заводов в Харькове и Днепре. В Днепре на улице кислородной. В Харькове на территории бывшей обувной фабрики и бывшего завода Энергоресурс. Вероятно, что этот год будет последним - когда памятник Ленину можно будет увидеть не в музее", - написал Поздняков.

6 лет назад, 8 декабря 2013-го, в Киеве на бульв. Тараса Шевченко снесли первый памятник Владимиру Ленину. Впоследствии постаменты советскому вождю упали в Харькове, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Бердянске. Свержение памятников назвали ленинопадом.