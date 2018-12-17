"Я хочу, чтобы он здесь стоял": скандальный памятник Ленину не могут снести

 
Ексклюзивы
1/5
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 1800
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 135
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1449
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 450
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 810
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2223
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 792
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1386
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Дело Насирова может развалиться в суде - политолог
Просмотров: 423
Фото
Все фото
7
13
4
17
7
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Показали фото новой границы с Румынией
Показали фото новой границы с Румынией
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Видео
Все видео
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Водитель сгорел заживо в ГАЗели
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1188
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2223
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1386
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2907
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 108
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
понедельник, 17 декабря 2018 17:31

"Я хочу, чтобы он здесь стоял": скандальный памятник Ленину не могут снести

1 Комментировать
&quot;Я хочу, чтобы он здесь стоял&quot;: скандальный памятник Ленину не могут снести
В Николаеве чиновники не могут снести памятник Ленину, потому что он стоит на частной территории. Фото: NikLife

В Николаеве на ул. Спортивной обнаружили памятник Ленину. Чиновники не могут его демонтировать, поскольку скульптура стоит на частной территории, сообщает НикВести.

"Все дают предписание его демонтировать. Но владелец говорит: "Это моя частная территория, я хочу, чтобы он здесь стоял". Мы зашли в тупик", - рассказал на совещании 17 декабря глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук.

Закон о декоммунизации указывает, что такой памятник должен быть демонтирован. Но чиновники сетуют, что в украинском законодательстве не урегулирован вопрос о том, что делать в таких ситуациях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о судьбе "павших" Ленинов

Разобраться в ситуации и выработать решения поручили руководителям юридического департамента горисполкома и управления культуры.

5 лет назад, 8 декабря 2013-го, в Киеве на бульв. Тараса Шевченко снесли первый памятник Владимиру Ленину. Впоследствии постаменты советскому вождю упали в Харькове, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Бердянске. Свержение памятников назвали ленинопадом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я хочу, чтобы он здесь стоял": скандальный памятник Ленину не могут снести». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
декабря

Шевелев выделил троих врагов возрождения Украины

Мила Йовович празднует день рождения: эпатажные фото и цитаты актрисы

Первый блин комом - началась авиационная эра

В мультфильме "Симпсоны" два раза вспомнили об Украине

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 30945
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
 14 Просмотров: 23427
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 22844
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 20894
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 15547
Общество
Названы топ-3 самых высоких новогодних елок Украины
Названы топ-3 самых высоких новогодних елок Украины Просмотров: 549
Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений - СМИ
Минкульт незаконно требует от застройщиков согласования разрешений - СМИ Просмотров: 162
Подтвердили еще одну смерть от гриппа
Подтвердили еще одну смерть от гриппа Просмотров: 171
10 вещей, которые нужно сделать до Нового года
10 вещей, которые нужно сделать до Нового года
 Просмотров: 450
Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году
Джамала, Кардашьян, Миддлтон - кто из звезд стал родителями в этом году Просмотров: 27
Больше всего комментируют
14
Добкин и Бойко в негодовании, Яценюк приветствует Порошенко: как политики реагируют на Объединительный собор
11
Навальный оскорбил украинцев
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
5
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Голосов: 30841
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua