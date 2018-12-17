"Я хочу, чтобы он здесь стоял": скандальный памятник Ленину не могут снести

В Николаеве чиновники не могут снести памятник Ленину, потому что он стоит на частной территории. Фото: NikLife

В Николаеве на ул. Спортивной обнаружили памятник Ленину. Чиновники не могут его демонтировать, поскольку скульптура стоит на частной территории, сообщает НикВести.

"Все дают предписание его демонтировать. Но владелец говорит: "Это моя частная территория, я хочу, чтобы он здесь стоял". Мы зашли в тупик", - рассказал на совещании 17 декабря глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук.

Закон о декоммунизации указывает, что такой памятник должен быть демонтирован. Но чиновники сетуют, что в украинском законодательстве не урегулирован вопрос о том, что делать в таких ситуациях.

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Разобраться в ситуации и выработать решения поручили руководителям юридического департамента горисполкома и управления культуры.

5 лет назад, 8 декабря 2013-го, в Киеве на бульв. Тараса Шевченко снесли первый памятник Владимиру Ленину. Впоследствии постаменты советскому вождю упали в Харькове, Житомире, Запорожье, Мелитополе, Бердянске. Свержение памятников назвали ленинопадом.