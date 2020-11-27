Сколько книг прочитали украинцы за год - исследование

59% слушателей аудиокниг, по результатам исследования, загружали аудиокниги бесплатно, 4% - купили, а 2% - воспользовались онлайн-подписке. Фото: pixabay

67% украинцев в течение года читали именно печатные книги.

Об этом сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконструирования", опубликованном Украинским институтом книги.

"67 процентов населения в течение года читали печатные книги, 28 процентов - электронные, а 15 процентов - слушали аудиокниги, среди них большинство прочитали или прослушали лишь 1-5 книг в год. По сравнению с 2018-м с 4 до 2 процентов уменьшилась доля тех, кто прочитал 26 и более печатных книг ", - написали в результатах исследования.

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Оно показало, что среди читателей печатных книг, которые прочитали хотя бы 1 книгу в течение последних 12 месяцев, 40% приобрели книги, 39% - взяли из домашней библиотеки, 35% - заняли у друзей, 17% - взяли в публичной библиотеке, 13% - получили в подарок и 7% - взяли в школьной библиотеке. Ежедневные читатели чаще всего покупали книги. Среди читателей электронных книг, которые прочитали хотя бы одну книгу в течение последних 12 месяцев, 69% респондентов загрузили книги бесплатно, 4% - купили, а 2% воспользовались онлайн-подпиской. В исследовании отмечается, что 22% не захотели отвечать на вопрос, что может свидетельствовать о желании скрыть факт пользования пиратским контентом. Чаще всего электронные книги читают со смартфона - 69%, 19% - с планшета, 17% - с компьютера или ноутбука и только 7% из устройства для чтения книг.

59% слушателей аудиокниг, по результатам исследования, загружали аудиокниги бесплатно, 4% - купили, а 2% - воспользовались онлайн-подпиской. 32% не захотели отвечать на вопрос, что может свидетельствовать о желании скрыть факт пользования пиратским контентом.

Исследования проводились в 2 этапа: качественный этап исследования проводился методом фокус-групповых дискуссий, количественный этап - методом массовых личных опросов. Всего в августе-сентябре 2020 года провели 8 фокус-групп со взрослыми респондентами 18-59 лет и 16 фокус-групп с детьми 6-17 лет. Количественное исследование проводили методом личных интервью на дому у респондентов в августе-сентябре 2020 по всей Украине за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Опросили 2100 взрослых в возрасте 15-59 лет и 1800 детей 6-17 лет.

За время независимости Украины впервые украинские читатели начали отдавать предпочтение именно украиноязычным книгам. 32% людей читают на украинском против 27% - на русском, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизниконструирования" опубликованном Украинским институтом книги.