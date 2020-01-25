Сколько девушек названы именем Татьяна

В Украине за последние три года именем Татьяна названо почти три тысячи девушек.
"Поздравляем всех Татьян с Днем ангела. И по этому случаю мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна в течение 2017-2019 годов", - говорится в сообщении Министерства юстиции Украины в Facebook.
За три года именем Татьяна в Украине назвали 2957 девушек.
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Татьянин день в 2020 году выпадает на субботу, 25 января. В 1755 году Татьянин день стал студенческим праздником.
В этот день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их днем рождения.
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