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суббота, 25 января 2020 14:39

Сколько девушек названы именем Татьяна

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Сколько девушек названы именем Татьяна
tochka.net День Татьяны: за 3 года этим именем назвали почти 3000 девочек

В Украине за последние три года именем Татьяна названо почти три тысячи девушек.

"Поздравляем всех Татьян с Днем ангела. И по этому случаю мы узнали, сколько девочек было названо именем Татьяна в течение 2017-2019 годов", - говорится в сообщении Министерства юстиции Украины в Facebook.

За три года именем Татьяна в Украине назвали 2957 девушек.

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Татьянин день в 2020 году выпадает на субботу, 25 января. В 1755 году Татьянин день стал студенческим праздником.

В этот день рождаются настоящие хозяйки и рукодельницы. Так что не забудьте поздравить всех знакомых Татьян с их днем рождения.

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