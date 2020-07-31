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пятница, 31 июля 2020 08:27

Сколько будем отдыхать на День Независимости

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Сколько будем отдыхать на День Независимости
На День Независимости будем отдыхать 3 дня. Фото: radiotrek.rv.ua

На 29-ю годовщину Независимости украинцев ожидает длинный уик-энд.

Поскольку праздник отмечают на государственном уровне, он предусматривает отдельный выходной.

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В 2020 году 24 августа выпадает на понедельник .Соответственно выходными днями в Украине будут сразу три дня подряд - 22, 23 и 24 августа.

Праздничные мероприятия в этом году впервые пройдут в условиях карантина.

Украинцы в августе 2020-го в общем будут отдыхать 11 дней. Рабочими будут 20 дней.

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