Скандальный прокурор Кулик "провалил" переаттестацию

Прокурор Кулик не сдал переаттестацию. Фото: Еспресо

Бывший прокурор сил АТО и заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик не сдал экзамен на переаттестацию.

Кулик в свое время стал первым обвиняемым за незаконное обогащение, сообщает Центр противодействия коррупции.

В 2017 году антикоррупционные органы установили, что Кулик приобрел квартиры в центре Киева, которые зарегистрировал на свою гражданскую жену и мать, и паркоместа. Эти активы не были отражены в декларации чиновника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокурор за время расследования против него заработал более миллиона гривен

Кроме того, экс-прокурор сил АТО не указал в декларации за 2013 год авто Toyota Land Cruiser 100, которым он начал пользоваться в 2010 году на основании доверенности, выданной Владимиром Жилиным - отцом одного из лидеров террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

Ранее член кадровой комиссии Александр Леменов сообщал, что почти 30% претендентов на работу в Офисе Генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства. Из 1088 прокуроров проходят дальше 774, не сдали экзамен 197, не явились 117. По словам Леменова, ряд прокуроров, которые не сдали экзамен, начали устраивать "саботаж" и распространять идею подавать иск о незаконности кадровых комиссий и положения об аттестации, потому что им "нечего терять". При этом он отметил, что тесты были простыми, и об этом говорило подавляющее большинство кандидатов, которые их сдали.