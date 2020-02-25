Скалецкая рассказала о состоянии эвакуированных из Китая украинцев

Скалецкая сообщила, что симптомов ОРВИ в эвакуированных нет. Фото: Unian

В эвакуированных из Китая украинцев, находящихся на обсервации в Новых Санжарах, нет признаков ОРВИ.

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в Facebook.

"Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории "Новые Санжары", нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо. Тем временем правительство и министерство здравоохранения принимают превентивные меры в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в некоторых странах Европы, в частности - в Италии", - отметила она.

Скалецкая добавила, что на заседании оперативного штаба приняли решение проверять тех, кто прибывает в Украину из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

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Также Скалецкая призвала соблюдать правила санитарной гигиены, следить за здоровьем, а в случаи появления таких симптомов, как повышение температуры, кашель и насморк, обращаться к семейному врачу.

Женщину, которая недавно вернулась из Италии, госпитализировали в инфекционное отделение областной больницы Черновцов. Ее проверяют на возможный коронавирус.