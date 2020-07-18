Ситуация на Донбассе: оккупанты обстреляли участок разведения сил

За последние сутки боевики совершили четыре обстрелы. Фото: Reuters

На Донбассе, в субботу, 18 июля сепаратисты из стрелкового оружия совершили обстрел участка разведения сил в районе Богдановка.

Украинские военные зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил.

Отмечается, что во обстрелы боевиков попадали защитники Старогнатовка, Водяного и Хутора Свободного.

"Незаконные вооруженные формирования применяли против украинских военных противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На участках разведения сил вблизи Золотого и Станицы Луганской сепаратисты придерживались режима" тишина ". Богдановку противник обстреливал из Петровского", - говорится в сообщении.

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С начала суток среди подразделений Объединенных потерь не зафиксировано.

В течение суток 17 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в штабе операции объединенных сил.