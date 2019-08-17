"Синяя рука" с бульвара Шевченко уехала в Николаев

Торжественное открытие скульптуры в Николаеве состоится 20 августа. Фото: Факты

Скульптура Middle Way ("Синяя рука") румынского скульптора Богдана Раца, который в течение нескольких месяцев стояла на бульваре Шевченко в Киеве, будет установлена ​​в Николаеве.

Об этом в Facebook сообщила "платформа MY ART". Скульптура едет в город в рамках реализации международного художественного проекта "Moving Monuments/Памятники, движущихся". Отмечается, что арт-объект символизирует дружбу и общение.

Скульптура постоянно путешествует в различных дипломатических и культурных контекстах, и была расположена на центральных общественных пространствах по разным городам Европы. В 2014 году она стояла в британском Ливерпуле. 2016 - в городе Бая-Маре, Румыния. В 2017 году - в городе Кашкайш, Португалия. В 2018 году - перед Домом Музыки в Порту, Португалия, и в Киеве.

Уже этим летом к этим городам присоединится и Николаев, объект будет установлен на набережной недавно отреставрированного "*8Причалу". Торжественное открытие скульптуры состоится 20 августа.

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8 августа сообщалось, что в центре Киева на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки. Объект установили в столице 27 сентября 2018, вместо скинутого памятника Ленину.