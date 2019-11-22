Синоптики советуют на выходные запасаться теплой одеждой

Фото: Украинский гидрометцентр

На выходные в Украине ожидают морозы.

В некоторых регионах температура упадет до -10 градусов, сообщает Украинский гидрометцентр.

Морозная погода будет наблюдаться в субботу, 23 ноября. Холоднее всего будет в Луганской, Полтавской и Сумской областях. На градуснике там будет ниже -4 градуса днем ​​и -10 ночью. В то же время теплее всего будет на Закарпатье - здесь температура 9-11 градусов на уровне ранней осени. Осадков не ожидают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине климат изменится быстрее, чем на планете в целом

В воскресенье, 24 ноября станет немного теплее. Морозная погода будет днём только в Черниговской области. Ночью в Луганской области до -10 градусов, в прилегающих областях не намного теплее. В Закарпатской области ожидается до +12 градусов. Облачно. Без осадков.

Синоптики cпрогнозировали, какой будет зима 2020 года. Она должна быть достаточно "мягкой", сообщили в Укргідрометцентрі. "Что касается прогнозов на зиму 2020 года, то большинство погодных моделей показывают, что в Европе температуры будут выше нормы, и зима будет достаточно" мягкой ". Однако любителям зимы все-таки не стоит расстраиваться. Сезонные прогнозы - это усредненная картина за 3 месяца (декабрь-январь-февраль), которая может показать только превосходящие синоптические процессы", - написали в сообщении.