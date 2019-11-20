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среда, 20 ноября 2019 11:05

Какая погода ожидает украинцев зимой

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Какая погода ожидает украинцев зимой
По словам синоптиков, не обязательно, что "мягкая погода" продержится все три месяца зимы. Фото: narodna-pravda.ua

Синоптики cпрогнозировалы, какой будет зима 2020 года.

Она должна быть достаточно "мягкой", сообщили в Укргідрометцентрі.

"Что касается прогнозов на зиму 2020 года, то большинство погодных моделей показывают, что в Европе температуры будут выше нормы, и зима будет достаточно" мягкой ". Однако любителям зимы все-таки не стоит расстраиваться. Сезонные прогнозы - это усредненная картина за 3 месяца (декабрь-январь-февраль), которая может показать только превосходящие синоптические процессы ", - написали в сообщении.

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По словам синоптиков, не обязательно, что "мягкая погода" продержится все три месяца зимы.

"Как всегда будут наблюдаться периоды более холодной погоды. Однако они могут быть менее длительными и, например, вместо 20 дней с морозной погодой будет наблюдаться только 8 или 10 дней", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Погодные модели не показывают, какой будет погода в течение всего зимнего периода, они скорее подсказывают, какой она может быть в течение 40-60% времени.

8 выходных дней будет у украинцев на новогодние и рождественские праздники в декабре-январе 2019-2020 года.Кабмин ранее обнародовал распоряжение, в котором рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

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Дата
20
ноября

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