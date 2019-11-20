Сколько выходных будет на новогодние праздники

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1611
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1683
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1143
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11358
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1026
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1116
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5877
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1152
Фото
Все фото
4
3
6
5
6
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
На месте крупнейшего книжного рынка построят ТРЦ
&quot;Студмисс Украины 2019&quot; - показали самую красивую студентку
"Студмисс Украины 2019" - показали самую красивую студентку
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
Флот РФ тренируется наносить удары по украинскому побережью
В Украине начали устанавливать главные новогодние елки
В Украине начали устанавливать главные новогодние елки
Видео
Все видео
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні: история Украины за 5 минут без украшений и попсы
Показали необычное видео закарпатских саламандр
Показали необычное видео закарпатских саламандр
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
ТСтало известно, где Россия передаст Украине корабли
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жителей отключением тепла - СМИ
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1611
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1134
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1152
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4059
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 774
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 09:46

Сколько выходных будет на новогодние праздники

  Комментировать
Сколько выходных будет на новогодние праздники
Всего за цикл зимних праздников будет 8 выходных. Фото: images.unian.net

8 выходных дней будет у украинцев на новогодние и рождественские праздники в декабре-январе 2019-2020 года.

Кабмин ранее обнародовал распоряжение, в котором рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, пишет "Уніан".

На Новый год будем отдыхать 4 дня: с воскресенья, 29 декабря, до среды, 1 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На зимние праздники назначили дополнительные поезда

Правительство решило перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Календарь праздничных выходных дней в январе 2020: 1 января - Новый год (выходной) 6 января - Сочельник (выходной) 7 января - Рождество Христово (выходной).

В двух украинских городах начали устанавливать новогодние елки на центральных площадях. Готовятся к новогодним праздникам в Кременчуге Полтавской области и Харькове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько выходных будет на новогодние праздники». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 43075
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 22374
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 13986
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 12582
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 10692
Общество
"Раша и Сепар ТВ": На Днепропетровщине транслируют запрещены каналы
"Раша и Сепар ТВ": На Днепропетровщине транслируют запрещены каналы
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
Мороз наступает: синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры
4
 Просмотров: 756
Гороскоп на 20 ноября: какие дела пойдут лучше всего
Гороскоп на 20 ноября: какие дела пойдут лучше всего
 Просмотров: 1242
Заработал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел
Заработал закон о штрафах за перевозку детей без автокресел Просмотров: 648
Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки
Нацгвардейцы продвинулись вперед у Горловки Просмотров: 954
Больше всего комментируют
10
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 47062
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua