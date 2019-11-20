Сколько выходных будет на новогодние праздники

Всего за цикл зимних праздников будет 8 выходных. Фото: images.unian.net

8 выходных дней будет у украинцев на новогодние и рождественские праздники в декабре-январе 2019-2020 года.

Кабмин ранее обнародовал распоряжение, в котором рекомендовал руководителям предприятий перенести рабочие дни с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, пишет "Уніан".

На Новый год будем отдыхать 4 дня: с воскресенья, 29 декабря, до среды, 1 января.

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Правительство решило перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января.

Календарь праздничных выходных дней в январе 2020: 1 января - Новый год (выходной) 6 января - Сочельник (выходной) 7 января - Рождество Христово (выходной).

В двух украинских городах начали устанавливать новогодние елки на центральных площадях. Готовятся к новогодним праздникам в Кременчуге Полтавской области и Харькове.