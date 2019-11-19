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вторник, 19 ноября 2019 08:48

В Украине начали устанавливать главные новогодние елки
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Новогодние елки начали монтировать в Кременчуге и Харькове
Фото: kremen
Новогодние елки начали монтировать в Кременчуге и Харькове
Новогодние елки начали монтировать в Кременчуге и Харькове
Новогодние елки начали монтировать в Кременчуге и Харькове
Новогодние елки начали монтировать в Кременчуге и Харькове

В двух украинских городах начали устанавливать новогодние елки на центральных площадях.

Готовятся к новогодним праздникам в Кременчуге Полтавской области и Харькове.

В сквере в центре города уже установили новогоднюю иллюминацию. А сегодня коммунальные службы начали монтировать главное новогоднее дерево на площади Победы. Его будут собирать около трех недель", - сообщила пресс-служба Кременчугского городского совета.

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В Харькове же, информирует пресс-служба мэрии, процесс сбора начали на площади Свободы. Сейчас выполняются подготовительные работы, а устанавливать саму конструкцию начнут во вторник. На работы, как и в Кременчуге, уйдет до трех недель. Конструктив елки не изменится, но появится новая световая иллюминация.

В прошлом году харьковская елка была признана самой высокой в Украине - 40,4 метра.

Монтаж главной новогодней елки Украины на Софийской площади в Киеве начнется 10 декабря. 19-го - открытие.

На Подоле будут популяризировать полтавскую игрушку Опошня - это керамические изделия, на Контрактовой площади елка также будет оформлена в стиле традиционной полтавской керамики. Всего будет около 700 игрушек, а на Софийской площади более тысячи.

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19
ноября

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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