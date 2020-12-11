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пятница, 11 декабря 2020 18:47

Синоптики обещают на выходных ветер и мокрый снег

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Синоптики обещают на выходных ветер и мокрый снег
12-13 декабря прогнозируют мокрый сныг и дождь. Фото: 24tv.ua

На выходных, 12-13 декабря, в Украине будет облачно. Кроме того, ожидают незначительное потепление, мокрый снег, дождь, местами сильный ветер.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, в субботу синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь, гололед, ночью в северных областях, днем ​​в Крыму без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -1...6°С, днем ​​около 0°, на Закарпатье и в южной частные ночью +3...2°С, днем ​​0...+5°С.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь, гололед. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -4...6°С, ​​днем ​​0...-2°С.

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13 декабря в северных, западных, большинстве центральных областей, Винницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской областях небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, местами гололед, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью +1...-4°С, днем ​​0...+5°С, в южной части ночью +1...6°С, днем +​​3...8°С, на юге Одесской области до +14°С. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В столице ночью без существенных осадков, днем ​​дождь с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2°С, днем ​​+1...3°С.

11 грудня, у столичного травмпункта на ул. Мостицкой выстроились машины скорой медицинской помощи. Из-за гололеда пострадавших, по сравнению с обычными днями, много.

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Дата
11
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