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пятница, 11 декабря 2020 12:45

В травмпунктах Киева аншлаг. Кортеж "скорых" заметили на Мостицкой

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Сегодня, 11 декабря, возле столичного травмпункта на ул. Мостицкой выстроились кареты скорой медицинской помощи.

Соответствующее фото в Facebook обнародовала Виктория Влади.

"Утро возле травмпункта на Мостицкой. Дороги посыпаны, а тротуары?", - написала она в посте.

Автор: Виктория Влади
  В Киеве заметили очереди "скорых" возле травмпункт
В Киеве заметили очереди "скорых" возле травмпункт

В департаменте здравоохранения КГГА заверили, что очередей в травмпункты нет. За минувшие сутки их "посетили" 150 взрослых и 13 детей, пишет "Сегодня".

"Пострадавших, по сравнению с обычными днями, очень много. Люди приезжают, им делают перевязки, и они едут домой", отметили в департаменте.

Автор: Центр общественного здоровья Украины
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Актуальная информация для предотвращения травм на скользких дорогах

По словам мэра города Виталия Кличко, в ночь на 11 декабря работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад с ручной уборки. Более 270 работников. Также к борьбе с гололедом привлечены 5 тыс. дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий.

Также проводят обработку тротуаров и транспортных остановок.

"Тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городская власть обращается к ним с призывом не пренебрегать правилами благоустройства города и выполнить обработку противогололедными средствами", - отметили в КГГА.

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В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°. Синоптики прогнозируют дождь. Местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с

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11
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