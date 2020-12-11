В травмпунктах Киева аншлаг. Кортеж "скорых" заметили на Мостицкой

Сегодня, 11 декабря, возле столичного травмпункта на ул. Мостицкой выстроились кареты скорой медицинской помощи.
Соответствующее фото в Facebook обнародовала Виктория Влади.
"Утро возле травмпункта на Мостицкой. Дороги посыпаны, а тротуары?", - написала она в посте.
В департаменте здравоохранения КГГА заверили, что очередей в травмпункты нет. За минувшие сутки их "посетили" 150 взрослых и 13 детей, пишет "Сегодня".
"Пострадавших, по сравнению с обычными днями, очень много. Люди приезжают, им делают перевязки, и они едут домой", отметили в департаменте.
По словам мэра города Виталия Кличко, в ночь на 11 декабря работали более 300 единиц спецтехники и 36 бригад с ручной уборки. Более 270 работников. Также к борьбе с гололедом привлечены 5 тыс. дворников и 60 единиц техники жилищно-коммунальных предприятий.
Также проводят обработку тротуаров и транспортных остановок.
"Тротуары возле кафе, ресторанов, магазинов обязаны обрабатывать сами предприниматели. Поэтому городская власть обращается к ним с призывом не пренебрегать правилами благоустройства города и выполнить обработку противогололедными средствами", - отметили в КГГА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 0°. Синоптики прогнозируют дождь. Местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с
Комментарии