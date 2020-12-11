Киевлянам после ледяного дождя обещают снег

Ближайшие 3 дня в Киеве ожидается облачная погода. Прогнозируют дождь со снегом и морозом. Фото: pixabay.com

В пятницу, 11 декабря, в Киеве ожидается облачная погода. Столбики термометров поднимутся до 0 °.

Синоптики прогнозируют дождь. Местами гололед. Ветер юго-восточный, 5-6 м/с, согласно данным Гисметео.

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12 декабря киевлянам обещают пасмурную погоду со снегом. На дорогах гололедица. Столбики термометров покажут от 3 градусов мороза до 0.

13 декабря будет пасмурная погода с дождем. Столбики термометров покажут от 0 до -1 градуса.

Зима 2020-2021-го, скорее всего, не будет так же аномально теплая, как предыдущая. Она порадует украинцев и снегом, и морозами, утверждают народные синоптики. Хотя на "зимнее бабье лето" тоже следует рассчитывать. В декабре на Николая они обещают мороз, но новогодняя ночь снова может быть без снега.