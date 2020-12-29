Синоптики объявили штормовое предупреждение

29 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
"Сегодня ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, в Карпатах 25-30 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Погодным условиям присвоен 1-й уровень опасности - желтый.
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29 декабря повсюду передают сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер. В западных областях и в северной части вероятны осадки. Преимущественно дожди, ночью и утром с мокрым снегом.
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