Показали последствия урагана "Белла"

В странах Западной Европы пронесся ураган "Белла".

В результате стихии пострадали Великобритания, Франция и Бельгия. Об этом сообщает France 24.

В Бельгии и Франции объявили штормовое предупреждение. В Бельгии также ввели оранжевый уровень опасности.

Водителей просят быть особенно внимательными том, что кроме урагана, на дорогах - гололедица и снежные заносы.

Ураган также затронул железнодорожное сообщение на юге Англии. Часть путей перекрыта деревьями, которые поломал ветер.

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"Больше всего стихия затронула Бедфордшир и Нортгемптоншир. В частности, в Бедфорде местные власти сообщили о по меньшей мере 40 затопленных домов. В Уэльсе за непогоды без электроснабжения осталась 21000 домов", - говорится в сообщении.

От стихии пострадала и Ирландия. В стране объявили желтый уровень опасности. Около 2 тысяч зданий остались без электричества.

Fierce blowy in Salthill this afternoon #StormBella pic.twitter.com/JIG1A60Pnr — Enda Cunningham (@endacunningham) December 26, 2020

В Нидерландах в воскресенье, 27 декабря, действует желтый уровень опасности из-за шторма "Белла". Через сильный ветер по всей стране наблюдается затруднение движения общественного транспорта, на улицах много поваленных деревьев, разбитых машин.