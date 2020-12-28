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понедельник, 28 декабря 2020 12:08

Штормовые порывы и весеннее тепло: синоптик удивила прогнозом

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Штормовые порывы и весеннее тепло: синоптик удивила прогнозом
В Киеве также сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине будет преобладать сухая ветреная погода.

В течение дня ожидается +5...9°С, на юге +7...14°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Только на востоке и северо-востоке страны будет немного свежее: днем 0...+4°С, а ночью мороз.

29 декабря повсюду передают сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер. В западных областях и в северной части вероятны осадки. Преимущественно дожди, ночью и утром с мокрым снегом.

В Киеве также сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, завтра днем без существенных осадков. Температура воздуха в столице ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем столбики термометров покажут до +5...7°С.

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28 декабря опасно переедать. Откажитесь от сладких десертов. Будет быстро набираться лишний вес. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

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