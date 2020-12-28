Медицинский гороскоп на 28 декабря: кому противопоказаны жирное мясо и алкоголь

Берегите горло. Есть риск заболеть ангиной. Фото: pixabay.com

28 декабря опасно переедать. Откажитесь от сладких десертов. Будет быстро набираться лишний вес. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Беременным женщинам следует больше отдыхать, потому что есть опасность преждевременных родов, - говорит астролог. - Мужчинам не стоит начинать лечение простатита. Продумайте специальный рацион питания на эти дни. Меняется кислотность желудка. Может беспокоить изжога. Овнам, Стрельцам и Козерогам противопоказаны алкоголь и жирное мясо. Не допускайте нарушения режима сна, потому что спровоцируете бессонницу. Проводите вечер спокойно, в кругу родных и друзей. Берегите горло. Есть риск заболеть ангиной".

Овен.

Будет беспокоить изжога. Меняется кислотность желудочного сока. Откорректируйте соответствующим образом свой дневной рацион питания.

Телец.

Начнет беспокоить насморк. Берегитесь сквозняков. Они спровоцируют простуду.

Близнецы.

Снижается эластичность тканей организма. Неудачное растяжение связок может привести к их разрыву. Хорошо разогревайте тело перед тренировкой.

Рак.

Не провоцируйте повышение кровяного давления. Откажитесь от алкоголя. Ваши сосуды могут не выдержать очередного стресса.

Лев.

Резко снижается работоспособность. Не проводите весь день в кресле и на диване. Лучше заняться аэробикой или плаванием.

Дева.

Будет беспокоить урчание в животе. Пища может плохо перевариваться. Перейдите на диетическое питание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 2021 год: астролог назвала наиболее удачные месяцы года

Весы.

Обходите агрессивно настроенных животных на улице. Не провоцируйте их. Осторожно обращайтесь и с домашними любимцами.

Скорпион.

В этот день не следует делать проколов различных частей тела и татуировки. Осторожно обращайтесь с острыми предметами. Кожа будет заживать долго.

Стрелец.

Слизистая глаза будет слишком чувствительна. Не следует подбирать контактные линзы. Избегайте попадания в глаза химических веществ.

Козерог.

Будет беспокоить бессонница. Прогуляйтесь свежим воздухом перед сном. Не работайте допоздна. Вместо просмотра последних новостей послушайте приятную музыку.

Водолей.

Стимулируйте выведение из организма токсинов и шлаков. Промывайте почки. Меньше ешьте в течение дня.

Рыбы.

Не используйте горячий фен. Откажитесь от окрашивания волос. Негативные внешние факторы пагубно будут влиять на его структуру.

28 декабря никто не позаботится о ваших интересах лучше вас. Астролог рассказала, на какие знаки ждут высокие заработки.