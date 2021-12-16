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четверг, 16 декабря 2021 14:44

Синоптик предупредила о серьезном похолодании

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Пятница в Украине пройдет с осадками. Мокрый снег ожидается в южной части страны. На юго-востоке он будет идти с дождем.

Облачность продолжит нависать над головой и в дальнейшем, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Еще раз напоминаю, чтобы у вас было больше времени на утепление: со вторника к нам прорвется холодный арктический воздух с морозами. Приходит время, когда маски не будут раздражать большинство граждан, а начнут защищать нос от холодного воздуха. Можно на период морозов присмотреть какую-нибудь красивую, в цветочки или орнаменты", - говорится в ее посте.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  В южной части страны и на юго-востоке пройдут дожди
В южной части страны и на юго-востоке пройдут дожди

Умеренный северный ветер в западных областях завтра может достигать штормовых значений. Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах +3...-1°С.

В Киеве 17 декабря будет пролетать мокрый снег. Или просто сядет толстой шапкой плотная влажная облачность. Столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+3°С.

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Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.

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Дата
16
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