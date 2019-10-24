Синоптик назвала дату резкого похолодания

С 28 октября в Украину придет похолодание. Фото - aif.ua

Четверг, 24 октября, в Украине будет с туманами.

Температура воздуха + 15 + 20 градусов, на Западе до +24 градусов.

Похолодание начнется с понедельника, 28 октября, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Туманы постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень. Осадки все еще маловероятны", - говорит синоптик.

В Киеве 24 октября без осадков, туман, +16 +19 градусов.

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветра с территории Сибири.